Ilrestodelcarlino.it - Ruba della colla da Tigotà e aggredisce vigilante: arrestato

Bologna, 11 dicembre 2024 – Hato alcune confezioni didagli scaffali del negoziodi via San Felice e quando un addetto alla vigilanza ha provato a fermarlo lo ha aggredito. Per questo motivo un uomo di 40 anni, italiano, disoccupato e pregiudicato, è statocon l'accusa di tentata rapina impropria e lesioni personali. Il tutto è accaduto l'altro pomeriggio quando il quarantenne, all'interno del negozio, dopo aver preso alcune confezioni diformato gigante dagli scaffali del reparto di cancelleria e averle nascoste all'internosua borsa a tra, si è diretto verso l'uscita del negozio oltrepassando la cassa dall'uscita senza acquisti. Nella circostanza, un addetto alla vigilanza, che ha subito riconosciuto l’uomo in quanto in passato si era reso responsabile di altri furti in negozio, non l’ha mai perso di vista fino a quando ha deciso di fermarlo per una verifica.