Reichert torna in campo | E-Work sfida Castelnuovo Scrivia per risalire in classifica

Partiamo dalle buone notizie.sarà indomenica nellaal PalaBubani contro(ore 18), la rivelazione del campionato che occupa la quarta posizione. L’ala tedesca, uscita zoppicando abasso, ha avuto un semplice risentimento al ginocchio destro e si allenerà regolarmente. Il suo contributo sarà fondamentale per far trovare all’E-quella vittoria che manca dal 27 ottobre e per bloccare la caduta inche la sta vedendo sempre più vicina alle sabbie mobili delle ultime posizioni. La terza vittoria in una settimana di San Martino di Lupari e soprattutto il colpo inaspettato di Battipaglia con Sesto San Giovanni, hanno permesso alle due squadre di agganciare le faentine a quota 6 punti e alle loro spalle ci sono Brescia con 4 (avversaria che Faenza affronterà in trasferta il 22 dicembre) e Villafranca con 2.