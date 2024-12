Realizza a mano coperte e indumenti per i senzatetto ed i bisognosi; la splendida storia di Angela 93 anni…

Leggi su Dayitalianews.com

Unadecisamente natalizia e che scalda il cuore quella riportata oggi sulle colonne del quotidiano Latina Oggi dal collega Gabriele Mancini nella sezione dedicata alla città di Cisterna. E’ ladiche, a 93 anni, non si lascia fermare dal tempo e continua a donare calore e conforto a chi ne ha più bisogno. Ogni giorno, le sue mani intrecciano lana per creare, cappelli, calze e coprispalle destinati a persone meno fortunate.Un gesto d’amore quotidianoQuello dinon è solo un passatempo, ma un autentico atto d’amore. Con pazienza e dedizione,creazioni che rappresentano un abbraccio silenzioso per chi affronta il freddo e l’indifferenza. Le sue opere raggiungono senza tetto, anziani soli e famiglie in difficoltà, portando un messaggio di speranza e solidarietà.