Metropolitanmagazine.it - Placido Domingo, chi è la moglie Marta Ornelas: “Quando ci trovavamo a piangere insieme, abbiamo scoperto il vero amore”

è legato allacantante e regista teatrale: dalla loro unione sono arrivati i figli Josèed Alvaro Maurizio.chi è laStasera vedremo il tenore tra gli ospiti di Andrea Bocelli 30: The Celebration, in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5, concerto evento tenutosi al Teatro Del Silenzio Di Lajatico lo scorso luglio, con il quale l’artista toscano ha celebrato l’importante traguardoa grandi ospiti. Conclusosi il matrimonio con Ana Maria Guerra Cuè, madre del primogenitoJr,ha ritrovato la felicità al fianco di. Nata in Messico, nel 1935, tra gli anni Cinquanta e Sessanta ha avuto un grande successo come soprano.e la cantante sono diventati marito enel 1962. Tre anni dopo, è arrivato il primo figlio della coppia, Josè, seguito da Alvaro.