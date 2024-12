Ilfattoquotidiano.it - Pescara, è morta la 15enne investita da un suv davanti a scuola: i suoi organi saranno donati

, dopo una settimana, la studentessa di 15 annida un suv. Ieri, 10 dicembre, l’Asl ha comunicato l’avvio dell’iter per l’accertamento di morte cerebrale per la giovane Sofia. L’iter si è concluso alle 14:05 con la certificazione ufficiale del decesso. “Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, un complesso intervento neurochirurgico e le cure intensive ricevute nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di, il quadro clinico estremamente grave non ha lasciato alcuna possibilità di miglioramento”, si legge nella nota dell’Azienda sanitaria.L’incidente risale al 3 dicembre scorso, quando la ragazza, uscita da, stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere il padre che era andato a prenderla al Liceo Maior.