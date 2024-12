Ostia 96enne intrappolata da un incendio in camera da letto | provvidenziale l’intervento della Polizia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 dicembre 2024- È una storia a lieto fine quella che ha visto protagonisti Gianfranco e Marco, agentidi Stato in servizio presso il X Distretto Lido Di Roma, che hanno tratto in salvo una donna di 96 anni rimastanelladadi casa avvolta dalle fiamme di undivampato, poco prima, dalla canna fumaria.A segnalare quanto stesse accadendo in un’abitazione di via Alessandro Rolla, ad, è stata la figlia dell’anziana, che, quando si è vista avvolta da una nuvola di fumo, in preda all’agitazione, ha immediatamente chiamato l’ 1 1 2 (numero unico di emergenza) per chiedere aiuto.Sono bastati pochi secondi ai poliziotti del X Distretto Lido di Roma per raggiungere il luogo in cui era scoppiato l’. Quando Gianfranco e Marco sono scesi dall’auto di servizio, hanno subito intercettato lo sguardo perso nel vuotodonna che aveva richiesto: sull’uscio di casa, ha spiegato ai poliziotti che la mamma, di 96 anni, era rimastanelladae non sapeva come liberarla.