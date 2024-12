Napolipiu.com - Napoli, Spinazzola via dopo 6 mesi? Conte vuole Biraghi: i dettagli

Il terzino ex Roma potrebbe lasciare gli azzurri sei mesi dopo il suo arrivo. Conte apre alla partenza e Sky Sport rivela il nome del possibile sostituto. Il futuro di Leonardo Spinazzola al Napoli potrebbe essere già giunto al capolinea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il passaggio alla difesa a quattro voluto da Antonio Conte ha ridotto significativamente lo spazio del terzino ex Roma, aprendo scenari di mercato inaspettati. Un recente confronto tra il tecnico salentino e il giocatore avrebbe delineato la possibilità di una separazione anticipata, qualora si presentassero opportunità interessanti per entrambe le parti. Il numero 37 azzurro, arrivato per ricoprire il ruolo di quinto a sinistra, ha visto il suo minutaggio drasticamente ridotto con il cambio di modulo.