Ilrestodelcarlino.it - Multata sulle strisce blu, ma è morta

Bologna, 11 dicembre 2024 – La burocrazia sconfina spesso nell’assurdo, a volte nel grottesco, altre nel ridicolo. Come in questo caso. Dalla scoperta della malattia alla morte è trascorso poco più di un mese. Poi Anna (nome di fantasia), dipendente dell’Università di Bologna, se n’è andata per sempre, lasciando nel dolore i famigliari e i tantissimi amici. Tutto è successo con grande rapidità: e con altrettanta rapidità le è arrivata la multa, 15 giorni dopo il decesso. Aveva lasciato l’auto in uno degli stalli blu, in zona Murri, avendo il permesso per residenti: ma, essendo lei deceduta, automaticamente è venuto meno anche il permesso da residente e quindi è scattata la sanzione (il giorno 27 novembre) da parte dell’accertatore della sosta di BoMob. La mamma della donna è rimasta senza parole: “Quando ha parcheggiato, mia figlia non pensava certo di morire.