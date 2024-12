Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Giorgetti e Casellati

ROMA – Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre, alle ore 17.30 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento.Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo, risponderà a un’interrogazione sull’accesso al credito bancario da parte delle piccole e medie imprese (Bagnai – LEGA). Il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti(foto), risponderà invece a un’interrogazione sulla riforma della legge elettorale (Zaratti – AVS).Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a tutelare l’immagine della polizia penitenziaria, con riguardo a vicende relative all’edizione 2025 del calendario promosso dal Dap (Di Biase – PD-IDP); sulle iniziative per contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere (Benzoni – AZ-PER-RE); sulle iniziative normative in relazione agli effetti applicativi derivanti dalla riforma del cosiddetto ergastolo ostativo, anche in considerazione di recenti scarcerazioni di boss mafiosi di primo piano (D’Orso – M5S).