Sport.quotidiano.net - Modena Volley: Buchegger critica la prestazione contro Milano, sfida Piacenza e Perugia

Le parole del dopo, dopo la sfuriata di Giuliani e le considerazioni di De Cecco, vengono affidate a Paul, l’opposto che per primo ha provato a suonare la carica domenica e che usa più volte una locuzione chiara, "non è accettabile", riferendosi allamessa in campo. Unache deve ripartire prima di tutto chiarendo a se stessa cosa vuole fare e cosa vuole diventare da grande, cercando di mettere sul campo idee chiare che finora sono mancate. Iniziando già da domenica prossima, prima di ritornodifficile ma non impossibile., partiamo però da domenica scorsa. Ci racconta cos’è stata la partita con? "Conè stata una partita difficile, soprattutto per un brutto inizio gara, per i primi due set davvero non abbiamo giocato.