Lapresse.it - Milano: tir travolge mamma con 2 bimbi in passeggio e scappa, morta 34enne

, 11 dic. (LaPresse) – Una donna di 34 anni ha perso la vita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e con semaforo verde, in compagnia dei suoi due figli, gemelli di 1 anno e mezzo, nel passeggino e la nonna di 59 anni. L’incidente è avvenuto stamani in viale Renato Serra, all’incrocio semaforizzato con via Scarampo, a. Un tir stava svoltando a destra e ha investito la donna, di origini peruviane, insieme ai bambini e la nonna, che sono rimasti illesi, ma sono stati accompagnati per accertamenti in ospedale dai soccorsi di Areu 118.