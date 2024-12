Inter-news.it - Mezi (intermediario Ismajli): «Discorso con il Napoli. Inter? Non farà questo!»

Serxhiodi Ardian, si è espresso sull’essamento dele dell’per il calciatore dell’Empoli.LA SITUAZIONE – Serxhioha parlato a Tribuna.com della situazione di mercato di Ardian, calciatore dell’Empoli di cui è, declinandola in chiave. Le due big del calcio italiano si sono messe sulle sue tracce, anche se lo scenario è diverso tra partenopei e nerazzurri. Il, infatti, è stata a un passo dal giocatore albanese e potrebbe sfruttare un vantaggio per acquistarlo: «Da un anno parlo con il. Lo scorso annosarebbe già potuto approdare ai campani a gennaio, ne ho parlato con il direttore Meluso e ci ho lavorato insieme a Ciro Palermo. Ora non so se l’affare andrà in porto, ma De Laurentiis è anche amico di Corsi e ciò potrebbe essere utile nella trattativa tra le due società».