Agi.it - Mattarella riceve Felipe e Letizia al Quirinale. "Tra Italia e Spagna solida amicizia"

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto alre Filippo VI e la reginadi. Quella alè la prima tappa della visita di Stato di due giorni dei reali spagnoli. "E' per la Repubblicana un onore avere qui la loro maestà in visita, sottolineando così l'e la collaborazione tra. L'e la collaborazione hanno tanti legami, sono solide e crescenti", ha sottolineato il capo dello Stato. La visita di ree della regina"è di grandissime importanza - ha rimarcato- anche per il momento storico che attraversano l'Unione Europea e la comunità internazionale". Il presidente della Repubblica ha ribadito anche "le straordinarie relazioni che intercorrono tra". Dopo l'incontro al, i Reali dihanno fatto tappa all'Altare della Patria.