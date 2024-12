Ilrestodelcarlino.it - Macchinista travolto e ucciso dal treno in corsa: aveva appena finito il turno

Reggio Emilia, 12 dicembre 2024 – Tragedia sui binari a Rubiera. Uninhaundi Mercitalia (società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa di movimentare i convogli merci) nei pressi della stazione ferroviaria del comune della zona ceramiche. La vittima è un uomo di 57 anni della sede lavorativa di Piacenza. L’incidente è avvenuto intorno alle 20,40. Stando a quanto ricostruito, ilil suodi lavoro e si è incamminato a piedi, attraversando i binari, per tornare verso la stazione e raggiungere la sua auto parcheggiata e tornare a casa. Ma all’improvviso non si sarebbe accorto di unregionale diretto a Piacenza, pieno di passeggeri, che arrivava: il convoglio lo ha centrato in pieno sbalzandolo per centinaia di metri.