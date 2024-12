Oasport.it - LIVE Wolfsburg-Roma 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Popp sblocca subito la partita!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? Possesso palla dellaben messo in campo, pochi spazi.13? Problema fisico per Hegering, ma dovrebbe continuare a giocare.11?che alza il baricentro.9?prova la reazione, Giacinti pescata in fuorigioco.7? Gol di, tiro a giro di destro che che si insacca sul secondo,1-0.5? Problema fisico per Elena Linari, il difensore prova a rientrare in campo nonostante le condizioni fisiche non ottimali.3? Traversadelin grave difficoltà.1? Inizia la.18.44 Squadre in campo, tutto pronto per la.18.41 Ricordiamo che laha due risultati su tre per passare il turno.18.37 Tra poco l’ingresso in campo delle giocatrici.18.33 In caso di parità invece tutto sarà rimandato all’ultima giornata con lache però avrà dalla sua il vantaggio negli scontri diretti.