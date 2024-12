Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: posizione a doppio taglio in uscita dall’apertura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:25 13. O-O è stata giocata da, può anche essere che ora lo facciaallo stesso modo.11:24 Questa laattuale.##WorldChessChampionshiphas launched the Queen side attack with 12..b5? preparing to bring his Black Bishop on b4 square. Not the perfect move accorto Stockfish buthas to manage his risky opening very carefully! pic.twitter.com/7TY1HmYyvm— Chess Gym HQ (@WarCampaigner) December 11,11:22 Va verso i 20 minuti totali di riflessione.11:19 La situazione suona sostanzialmente così:sta cercando linee non troppo comuni, una partita volta a squilibrare la situazione., invece, per il momento dopo aver sorpreso il suo avversario non ha forzato particolarmente alla 12a, scegliendo invece la cautela.