Sport.quotidiano.net - L’evento al ’Mapei’. Il settore giovanile in festa . Tutte le squadre del vivaio insieme

Leggi su Sport.quotidiano.net

SASSUOLO Ha festeggiato il Natale del, il Sassuolo. Un evento presso il Mapei Stadium ha raccoltoledel– dall’Under 8 alla Primavera – nell’impianto reggiano per un momento di aggregazione,e gran divertimento per tutti i presenti che hanno avuto modo di visitare le zone dello stadio. Una bella occasione non solo per scambiarsi gli auguri ma anche per mettere a confronto diverse generazioni di giovani calciatori, tutti accomunati dall’appartenenza ai colori neroverdi. Sul palco, per un breve saluto e per fare gli auguri a tutti i presenti l’ad Giovanni Carnevali, il ds Francesco Palmieri e il responsabile delAngelo Carbone che hanno ribadito l’impegno della società neroverde per far crescere i piccoli neroverdi nelle condizioni migliori e per poter consentire loro di esprimersi nel migliore dei modi.