Le parole più cercate su internet nel 2024 in Italia

Leggi su .com

A fine anno è sempre interessante fare un riepilogo e scoprire cosa glini hanno cercato di più su.Ci sono due tipi di statistiche che è possibile estrapolare dai dati forniti da Google: lepiùin assoluto nele poi la classifica di argomenti, fatti e personaggi che hanno suscitato più interesse durante l'anno. Abitudini ed attualità vanno quindi distinti e, per stilare delle statistiche aggiornate e precise per l'anno, non ci si può che affidare a Google, usato da più del 90% deglini.Come al solito, prima di vedere gli argomenti più ricercati nell'anno, vediamo effettivamente quali sono lepiùin assoluto, innel, che sono sempre le solite da anni e, possiamo dire, rappresentano i motivi principali per usare Google (da Google Trends):meteo: un classico google: cercare google su google può suonare davvero strano, in realtà è una ricerca che molti fanno dalla barra di Chrome o di altri browser, ignorando che quello è gia Google.