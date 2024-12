Cinemaserietv.it - Kraven – Il Cacciatore, la recensione: Sony o son desto?

Il film:– Ilthe Hunter), 2024. Regia: J.C. Chandor. Cast: Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott, Russell Crowe. Genere: azione, fantascienza. Durata: 127 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa, in lingua originale.Trama: Sergei Kravinoff, figlio di un noto gangster, diventa un vigilante che uccide i criminali con tecniche animalesche.A chi è consigliato? Ai fan degli avversari di Spider-Man, e degli attori Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe.Una curiosa coincidenza vuole che, al cinema, il centenario della Columbia Pictures abbia avuto ai due estremi dei titoli del franchise noto come il’s Spider-Man Universe: ad aprire le danze, a febbraio, è stato Madame Web, e dieci mesi dopo la chiusura spetta al lungometraggio di cui parliamo nella nostradi– Il, flop talmente annunciato (gli unici film del cosiddetto SSU che hanno funzionato a livello commerciale sono quelli incentrati su Venom) che si parla già del pensionamento – per ora provvisorio, ma difficile aspettarsi un cambio di rotta in futuro – dell’intero filone che laaveva messo in piedi per sfruttare la vasta gamma di personaggi del mondo di Spider-Man mentre Peter Parker e il suo alter ego in costume continuano a popolare il Marvel Cinematic Universe.