Jesi / La Judo Samurai si riconferma in serie A1

Grande festa dellonel prossimo week end al Palatriccoli: sabato 14 dicembre manifestazione giovanile ‘Amico Sport’, domenica 15 memorial ‘Gianni Bisio’ . Nel 2025 evento a, progetto europeo, con la presenza di 10 nazioni, 11 dicembre 2024 – La Società didisial Campionato Italiano di2025 e resta in A1 per il terzo anno consecutivo.da sx: Luca Galbiati, Dhia Mtiraoui, Bitri Klajd, Coppari Andrea, Coppari Gianmarco, Carosi Nicola, Alex NtipademDopo un sorteggio non facile nel turno eliminatorio con i fortissimi Castelverde Roma, lacede il passo nel turno successivo alla Akiyama Torino, freschi della finale dello scorso anno.Alla fine nulla è stato compromesso, la vittoria su Castelverde Roma ha consentito alladi rimanere tra le prime 12 società italiane die restare anche per il 2025 inA 1.