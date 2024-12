Liberoquotidiano.it - **Italia-Spagna: Mattarella, 'comunanza di intenti e opportunità da cogliere insieme'**

Roma, 11 dic (Adnkronos) - "Desidero rinnovare il più caloroso benvenuto alle loro maestà. Sono molto lieto di poterla acin visita di Stato, assieme alla delegazione che l'accompagna, a pochi anni dalla mia visita in, visita di cui conservo un magnifico ricordo per la squisita ospitalità riservatami e, soprattutto, per la testimonianza che ho potuto personalmente racdella vastità e profondità dei nostri legami". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioai reali diin occasione del brindisi al Quirinale. Il capo dello Stato, tra le altre cose, ha parlato della "straordinaria vastità delle nostre relazioni" e di "intensi rapporti bilaterali tra i nostri popoli che possiamo far risalire alla preistoria, quando, nel megalitico, tra la costa mediterranea della, le Baleari e la Sardegna prosperavano i commerci e si sviluppava un linguaggio artistico comune" citando il 'Pugilatore' di Mont'e Prama, a Cabras.