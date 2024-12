Invidioso per lo Scudetto? | la risposta di Insigne è da applausi

Leggi su Spazionapoli.it

Lorenzo, ex capitano della SSC Napoli, torna a parlare: in questi minuti è stata pubblicata un’anticipazione dell’intervista ai canali ufficiali della Lega di Serie AC’è chi, per ovvie ragioni, nonostante sia passato ormai anche del tempo dal proprio addio, resterà per sempre nel cuore dei tifosi del Napoli. È anche il caso, tra gli altri, di Lorenzo, che in molte occasioni è tornato a parlare del suo legame con la piazza partenopea anche dopo l’addio nell’estate del 2022, quella che ha preceduto l’annata della conquista del terzodella storia del club azzurro.Tifoso del Napoli, oltre che ex capitano,ha sempre vissuto questa gioia con un pizzico di rammarico, visto che in più occasioni il club partenopeo ha sfiorato la vittoria in campionato quando lui vestiva la maglia numero 24 azzurra.