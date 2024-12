Ilgiorno.it - Investita e trascinata da un’auto: muore pensionata

È morta travolta damentre attraversava la strada una donna di 80 anni, ieri in via Cavour a poca distanza da Vercurago dove probabilmente l’anziana viveva ed era diretta. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18, quando era già buio, all’altezza di un incrocio su una traversa della Lecco - Bergamo, la donna stava camminando sul marciapiede quando ha deciso di attraversare senza accorgersi che in quel momento stava sopraggiungendo una Volvo station wagon diretta verso Lecco. La donna alla guida, una quarantenne, se l’è trovata di fronte all’improvviso e non è riuscita a frenare. L’urto è stato molto violento e l’anziana è finita a terra battendo il capo e poi è rimasta incastrata sotto l’utilitaria che l’haper alcuni metri prima di riuscire ad arrestare la sua corsa. In pochi minuti in via Cavour sono arrivati i vigili del fuoco impegnati a liberare l’anziana rimasta incastrata sotto l’auto e un’equipaggio della Croce Rossa di Lecco.