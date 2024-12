Ilnapolista.it - Insigne: «La gente non ci crede, dicono io sia invidioso per lo scudetto del Napoli ma non è così»

Leggi su Ilnapolista.it

Lorenzoha rilasciato un’intervista a Radio Serie A. Oggi è uscita un’anticipazione, domattina l’intervista integrale.Le parole dell’ex capitano delin un video:«Lanon ciche io siaper lodelma non è. Sono il primo tifoso e sarò sempre il primo tifoso del. L’ho vissuto da lontano, dispiace che non fossi qui per festeggiare, però con i miei figli e la mia famiglia abbiamo festeggiato da lontano. Da napoletano stare lontano e vincere unoè un orgoglio ancora più grande perché sei sul tetto e quella è una cosa importante».: «Solo nella Nazionale italiana viene escluso chi gioca lontano» (14 novembre)L’exLorenzoha parlato della Nazionale italiana che questa sera affronterà il Belgio in Nations League.