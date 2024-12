Movieplayer.it - Il Grinch 2: Jim Carrey tornerebbe in un sequel del suo cult natalizio a una condizione

Leggi su Movieplayer.it

Jimha dichiarato che sarebbe disposto a interpretare nuovamente ilin undel film del 2000, ma solo a unamolto specifica. Nel panorama dei, remake e reboot, anche Jimsembra pronto a cedere alla tentazione di tornare a interpretare uno dei suoi ruoli più iconici. Stiamo parlando de Ildel 2000, il filmdiretto da Ron Howard in cuiha dato vita al celebre personaggio creato dal Dr. Seuss. L'attore ha recentemente dichiarato che sarebbe disposto a tornare a vestire i panni del, ma a unaben precisa. Come facilmente immaginabile, l'esperienza di indossare il costume e il pesante trucco prostetico delogni giorno per lunghe ore è stata estremamente faticosa per. .