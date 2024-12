Notizie.com - Giorgia Meloni è la “persona più potente d’Europa”, la scelta di Politico: “Se sei Elon Musk chiami lei per parlare con UE”

Leggi su Notizie.com

è statacome “più” da. Andiamo a vedere qual è il motivo che ha portato a questo risultato.L’edizione europea della rivista americana ha specificato come la premier italiana sia ilggio più influente in vista del 2025.è la “più” (ANSA) Notizie.comDopo che nel 2023 l’aveva eletta “leader più concreto dell’Unione Europea” la rivista torna a dare grande rilevanza e peso alla figura del presidente del Consiglio italiano. Nell’articolo possiamo leggere: “Chise vuoicon l’Europa? Se sei, l’uomo più ricco del mondo e consigliere del presidente eletto Donald Trump? Il numero che componi è proprio quello di”.Gli analisti del portale hanno specificato come abbia fatto notizia a livello mondiale il fatto che l’Italia per la prima volta abbia eletto una donna come presidente del Consiglio.