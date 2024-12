Lanazione.it - Firenze, Donatella Alamprese in scena con Cantando in bicicletta sul mito delle due ruote

, 11 dicembre 2024 - Il nuovo spettacolo didal titolo "in" andrà innel fine settimana, sabato 14 alle ore 20,45 e domenica 15 dicembre, ore 16,45, al teatro di Cestello. Lo spettacolo nasce nel giugno scorso, come specifica commissione per la partenza del Tour de France da, nell'ambito dei festeggiamenti ufficiali, ma viene oggi riproposto, per la prima volta, in versione ampliata e rivista appositamente per il teatro. Quelle disono le date che anticipano il tour nazionale. "Ma dove vai bellezza in, così di fretta pedalando con ardor?", così Giovanni D'Avanzi e Marcello Marchesi omaggiarono in una canzone Alfonsina Strada, unica campionessa donna in un giro d'Italia tutto al maschile. A cantare quella canzone furono Delia Scala e Silvana Pampanini e loro furono anche le "gambe tornite e belle" nell'omonimo film del 1951.