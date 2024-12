Linkiesta.it - “Fiore mio” è un film multisensoriale da vivere anche a occhi chiusi

Leggi su Linkiesta.it

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Qualche giorno fa sono andato a vedere “mio” – scritto, diretto e interpretato da Paolo Cognetti – al cinema Palestrina di Milano. È una pellicola che affronta il cambiamento climatico in varie sfumature, ma sempre con una vena di romantico ottimismo di cui a volte – almeno quando siamo rilassati su una poltrona a goderci un– abbiamo bisogno. «Quando parlano di scioglimento dei ghiacciai e del cambiamento climatico, mi viene sempre in mente che dove qualcosa scompare. c’è qualcos’altro che arriva», dice a un certo punto lo scrittore milanese. Ed è proprio una conseguenza del clima che muta – l’esaurimento della sorgente che rifornisce d’acqua la sua casa a Estoul, in Valle d’Aosta – a spingere Cognetti sulle cime più imponenti del monte Rosa, dove visiterà tre rifugi per lui significativi, tra cui l’Orestes Hutte, l’unico vegano di tutto l’arco alpino.