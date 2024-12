Lanazione.it - “Ergastolo a Daniele Mazzolini”, per il pm volle uccidere la moglie

Pietrasanta (Lucca), 11 dicembre 2024 – Ha alzato gli occhi al cielo scuotendo la testa come se la descrizione fatta in aula appartenesse a un’altra persona e non a lui. Come se si stesse parlando di un’altra storia e non della sua, “marito e padre esemplare” come si è sempre definito. Non la pensa così, invece, il pm Sara Polino, che ieri mattina alla Corte d’assise di Lucca ha chiesto l’e l’isolamento diurno di tre mesi nei confronti di, il 62enne accusato di omicidio volontario aggravato, oltre che di maltrattamenti alla figlia, in quanto considerato responsabile dell’incidente stradale che nell’ottobre 2022 costò la vita allaAnna Lucarini, 58 anni, ex vigilessa in forza alla polizia municipale di Pietrasanta. Per la sentenza ci sarà da aspettare ancora un mese, ma l’udienza-fiume andata in scena ieri – quasi sette 7 ore, incluse le pause – è stata molto forte sul piano delle emozioni e di una battaglia giudiziaria che non ha fatto sconti, da entrambe le parti.