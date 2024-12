Ilrestodelcarlino.it - Emanuele Adamo prolunga il contratto con il Cesena fino al 2027

Dopo Cristian Shpendi, il Cavalluccio blinda un altro dei suoi gioielli. Ieri è arrivata la firma sulmento delche legaal, con la scadenza che è stata portata quindi da giugno 2025 a giugno. L’accordo a parole con l’esterno bianconero era già stato trovato da alcune settimane, ieri in mattinata l’incontro in sede per mettere tutto nero su bianco prima di dare l’annuncio ufficiale attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina della società. Un’avventura in Romagna destinata quindi a continuare quella del classe 1998, originario di Napoli, e prelevato nell’estate del 2022 dal Monterosi (serie C girone C) dove aveva collezionato 31 presenze e 4 reti. Cresciuto nelle giovanili dell’Hercolaneum e poi in quelle del Foggia, proprio con i satanelliha esordito tra i professionisti nella stagione 2015 -2016 prima dell’esperienza all’Audace Cerignola in serie D.