Ecco i costi per contenere la malamovida

Pisa, 11 dicembre 2024 - La mossa del Comune contro lacosterà al contribuente 83mila euro circa. La cifra è così ripartita: 53mila euro nuovo servizio di steward in varie piazze e strade hot spot della movida, ventimila euro circa verranno stanziati per un super esperto in acustica per misurare i decibel dei locali della movida e diecimila euro per 640 ore di straordinari dei vigili urbani. «Continua la deriva securitaria della giunta Conti – commenta il consigliere Francesco Auletta della lista Una città in Comune – fatta di repressione, zero prevenzione, zero inclusione, zero partecipazione». Il documento con le cifre delle contromisure allaed alla violenza minorile, sono contenute in un documento protocollato dal Comune ed inviato al consigliere Auletta dopo la sua richiesta di accesso alle cifre.