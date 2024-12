Sport.quotidiano.net - Divisione regionale 2. Adriatica a gonfie vele. Per i Bees è un trionfo

In2 parla pesarese la testa della classifica, occupata in solitaria dai Trashmen in attesa della partita da disputare per Acqualagna. GliTrashmen viaggiano acon otto vittorie consecutive, rispondendo alla sconfitta nella partita inaugurale come meglio non si poteva. L’ultima vittima è il Cus Urbino, regolato di misura nei quarti centrali, tanto basta per portare a casa i due punti con il punteggio di 65-58. Distanti soli due punti ci sono gli Spartans, riposizionatosi nonostante il campionato vinto lo scorso anno, e ancora lì in lizza per la promozione; la sesta vittoria in fila è arrivata in maniera agevole contro Basket Cagli, in loro difesa presenti con soli sette giocatori a roster, per 64-49 trascinati dai 13 punti di Giunta. Scendendo di posizioni in quinta posizione a pari merito ci sono iPesaro e l’Asd Candelara, entrambe vittoriose nell’ultimo turno.