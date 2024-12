Ilgiorno.it - Depuratore del Garda, via libera alla soluzione Lonato

Leggi su Ilgiorno.it

Viadiper la realizzazione dell'impianto di depurazione dei reflui della sponda bresciana del lago di. Lo ha stabilito la cabina di regia dedicatarealizzazione delle opere di collettamento e depurazione del lago di, presieduta dal viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava. All’incontro hanno partecipato il prefetto di Brescia quale commissario straordinario per la sponda bresciana, Andrea Polichetti, la senatrice Maria Stella Gelmini in qualità di presidente dell’ATS “Ambiente”, insieme a rappresentanti delle Regioni Lombardia e Veneto, dell’Ufficio d’Ambito di Brescia, del Consiglio di Bacino “Veronese” e ai dirigenti della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e dell’Acqua del MASE. Durante la cabina di regia è stato analizzato lo stato di avanzamento degli interventi in corso di progettazione e realizzazione, finalizzatidismissione delle condotte fognarie sublacuali, ormai a fine vita e considerate una seria minaccia per il più importante bacino idrico del Paese.