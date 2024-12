Digital-news.it - Champions League ? Juventus vs Manchester City (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

Quello di mercoledì 11 dicembre è probabilmente uno dei match più attesi di questa prima fase di UEFA. Una gara che promette spettacolo con i campioni inglesi guidati da Pep Guardiola che faranno visita ai bianconeri con un obiettivo ben chiaro: risalire la classifica. Partita determinante per la squadra di Thiago Motta che in caso di risultato positivo tornerebbe in lotta per un posto nelleotto. Il match sarà trasmesso mercoledì 11 dicembre inesclusiva sudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00. Indall’Allianz Stadium ci saranno Giulia Mizzoni, Fernando Llorente, Claudio Marchisio e Luca Toni. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo.