Lettera43.it - Caso Puff Daddy, il legale Tony Buzbee anticipa «altre 300 nuove accuse»

Leggi su Lettera43.it

Già in carcere in attesa del processo di maggio 2025,potrebbe presto finire al centro di numerosedi abusi e violenza sessuale., ilche rappresenta diverse donne che hanno denunciato il magnate dell’hip hop, ha infatti affermato che il numero di possibili vittime si aggira attorno alle 300. «Realisticamente, penso però che arriveremo a 150», ha spiegato alla Bbc, in quanto molte non arriveranno in tribunale essendo scaduto il termine per presentare reclami. Si tratta dello stesso avvocato che rappresenta la donna che ha puntato il dito anche contro Jay-Z, colpevole a suo avviso di averla stuprata nel 2000 quando aveva solo 13 anni. Il rapper ha tuttavia replicato dicendo di aver già fatto causa ala novembre accusandolo di «estorsione di grandi somme di denaro con minaccia di false».