Carrarese in trasferta a Brescia | sfida contro il nuovo allenatore Bisoli

Per la terza volta in stagione laandrà introvandosiuna squadra che ha appena cambiato l’. E’ successo a Modena e Salerno e si ripeterà domenica avisto che è saltata la panchina di Rolando Maran e al suo posto è ritornato in pista Pierpaolo, esonerato qualche settimana fa proprio dal Modena. La notizia è un’arma a doppio taglio per la squadra apuana che ben sa, per averlo sperimentato sulla propria pelle, come trovare un avversario in crisi possa non essere necessariamente un vantaggio anche tenendo conto della sferzata all’ambiente conferita dall’arrivo di untecnico. Nelle ultime due gare esterne laè tornata a casa con altrettante sconfitte soffrendo l’impeto di avversari con l’acqua alla gola. Un altro aspetto da non sottovalutare è la maggior difficoltà di lettura dal punto di vista tecnico-tattico di formazioni che con l’avvicendamento dell’possono cambiare modulo e interpreti.