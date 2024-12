Ilgiorno.it - Cambio ai vertici della polizia locale. A Rozzano arriva Alessandro Bottari

al verticerozzanese,alla guida, subentra a Samanta Zacconi che ha assunto il comandodi San Donato. Laureato in Giurisprudenza,ha già all’attivo cinque anni come responsabilegiudiziaria e amministrativa dimostrando una grande professionalità e una spiccata sensibilità nei confronti delle esigenze dei cittadini, qualità che sono di grande valore per la comunità. "A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città rivolgo ai migliori auguri di buon lavoro - dichiara il sindaco pro tempore Maria Laura Guido - siamo certi che riuscirà a svolgere il suo ruolo nel migliore dei modi, garantendo l’efficacia del servizio die arricchendolo di nuove idee e strategie che contribuiranno a migliorare ulteriormente la sicurezza e la qualitàvita nel nostro Comune.