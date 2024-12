Secoloditalia.it - Auto elettriche, l’altolà del Ppe alla Commissione: la fine delle follie green ora è più vicina

Il Ppe ha presentato ufficialmenteeuropea un documento in cui si chiede, sostanzialmente, di metterealle derive, con particolare riferimento al settore dell’e alle impuntature sulle. I cardini della proposta sono la neutralità tecnologica, l’anticipo al 2025 della revisione dello stop a benzina e diesel previsto attualmente per il 2035, la valutazione dell’impatto sulla competitività di qualsiasi iniziativa legislativa e politica. Si tratta di un passaggio di notevole importanza, in un contesto in cui su questa strada si stanno muovendo anche gli Stati membri, che hanno manifestato una “ampia convergenza” sul non paper promosso dall’Italia, insiemeRepubblica Ceca, e presentato una settimana fa. Il documento del Ppe rappresenta ora un’accelerazione anche a livello europarlamentare, oltre che l’ennesimo segnale di uno spostamentovisioni e, dunque, degli equilibri in seno all’Ue: i popolari sono il gruppo più numeroso a Strasburgo, dal loro posizionamento passa anche la definizionemaggioranze intorno ai dossier.