Acheampong parte ma Madueke lascia a casa per lo scontro con l’Astana

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-11 12:42:15 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:L’allenatore del Chelsea Enzo Maresca porterà una squadra molto cambiata in Kazakistan per lodella Conference League di domani sera con– con Noniuno dei suoi giocatori senior che non viaggerà.Il Chelsea ha disputato tutte le partite della terza divisione europea, vincendole tutte e quattro, portandosi in testa alla classifica e garantendosi virtualmente la qualificazione automatica agli ottavi di finale.Con un intenso periodo festivo incombente e un volo di otto ore da affrontare, Maresca ammette che ci sarà uno sguardo giovanile dalla sua.Alla domanda se questa partita fosse un’opportunità per far riposare i giocatori senior, ha detto: “Alcuni di loro saranno qui in England e alcuni di loro voleranno con noi.