ACE Eddie Awards | Shogun e Emilia Perez tra i nominati

L’American Cinema Editors ha annunciato quest’oggi leon degli ACE2025, i premi assegnati dall’associazione dei montatori.Conclave, Dune: Part Due edsono tra i candidati riguardo le categorie cinematografiche drammatiche, mentre Anora, Challengers e The Substance sono stati tra i candidati più presenti nelle categorie comiche. Nelle categorie televisive, invece, Only Murders in the Building, Fallout, Nobody Wants This ehanno fatto la parte del leone.OSCARS DOVE SARANNO TRASMESSI?I vincitori degli ACE2025 saranno annunciati il ??18 gennaio 2025 presso la Royce Hall dell’UCLA a Los Angeles, California. Ricordiamo che in precedenza Jon M. Chu (regista di Wicked) sarà premiato con l’ACE GoldenFilmmaker of the Year Award, mentre i montatori Maysie Hoy e Paul Hirsch riceveranno anch’essi riconoscimenti alla carriera.