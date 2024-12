Inter-news.it - Vincic l’arbitro di Bayer Leverkusen-Inter, un precedente amaro!

Slavkosaràdi, partita della sesta giornata della fase Campionato della Champions League 2024-2025 in programma oggi alle 21:00. Questa la scheda del direttore di gara di nazionalità slovena, ufficializzato nella designazione arbitrale Uefa per il match della Bay Arena.QUARTA VOLTA – Ad arbitrareci penserà lo sloveno, arbitro 45enne di Maribor,nazionale dal 2010. Si tratta dunque di un fischietto con molta esperienza. Sarà il quarto incontro dicon l’di mezzo. Ci sono tre precedenti prima della sfida di questa sera alla Bay Arena e sono pressoché tutti positivi. Il primo risale addirittura al 6 novembre 2014, fase a gironi di Europa League con i nerazzurri impegnati in Francia sul campo del Saint-Etienne.