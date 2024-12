Zon.it - VII edizione della partita della vita: G.I.N.A., Salernitana e Avis in campo per salvare vite

Appello ai 126.402 abitanti di Salerno e ai loro amici. Venite a tifare con noi donando il sangue domenica 15 dicembre per condividere, colazione e magliette!L’Associazione G.I.N.A., da sempre impegnata nella promozionedonazione del sangue, torna in campo al fianco di Avis e US1919 per inre le cittadine e i cittadini a donare il sangue. Domenica 15 dicembre, presso la sede Avis di Via Pio XI, scendi in campo per segnare il gol.Come prenotarsi: inviando una email [email protected] e presentandosi con tessera sanitaria, documento e un sorriso a partire dalle ore 08.00 fino alle 10.30 presso la sede Avis.L’importanzaDonazione del Sangue. Donare sangue è un atto di solidarietà e altruismo che richiede solo pochi minuti del nostro tempo, ma che può fare la differenza tra lae la morte.