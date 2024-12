Anteprima24.it - Vernillo consigliere nazionale dell’Anci: gli auguri della lista ‘Sviluppo e Solidarietà’

Tempo di lettura: < 1 minutoPoche settimane fa l’importante nomina, il sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leoneè un nuovodell’Assembleadei sindaci Anci. Lache ha supportato il primo cittadino durante la campagna elettorale fa gli: “E’ un grande onore per l’intero Comune di San Nicola Manfredi avere un rappresentante che possa portare sui tavoli importanti le questioni comunali. Nei prossimi giorniassumerà ufficialmente l’incarico che sarà ricoperto da pochissimi nell’intera Regione Campania”.Da parte di, i dovuti grazie: “Ringrazio per la fiducia in particolare il Sindaco de L’ Aquila Biondi, il Sindaco di Ascoli Piceno, di Pistoia e il PresidenteProvincia di Vercelli.Viaggerò moltissimo e sarà importante portare a casa riforme importanti per i Sindaci, farò di tutto per farmi portavoce dei Sindaci per l’abolizioneLegge SeverinoRingrazio, infine, il Ministro dell’Interno Piantedosi che ha finalmente chiarito la data di quando ritorneremo alle urne.