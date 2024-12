Ilfattoquotidiano.it - “Ti vergogneresti se ti vedessi da fuori”: mamma Luisa sorprende la figlia Shaila al Grande Fratello. Poi attacca Lorenzo: “Non è una brava persona”

È tempo di sorprese alha accolto sua madre,, nella casa più spiata d’Italia. Ed è proprio sotto il vigile occhio delche le due parlano, bisbigliano e si rivelano consigli e segreti.Ma la signoranon sembra essere felice del percorso attuale di suae punta il dito contro il cambio di atteggiamento che lei sostiene di aver visto in Gatta dopo il suo ritorno dal Gran Hermano: “Purtroppo sei andata in Spagna, sei tornata e sei un’altra. Rivedo una ragazza di tanti anni fa. Ti voglio dire solo una cosa: amore mio, il mondo è lì, qui è un gioco, tutti stanno giocando tranne te. Fidati. Tu hai la possibilità di fare un percorso bellissimo”, dice. Poi pizzica lacon una critica che non la lascia indifferente: “Se tu tida, diresti ‘Chi è questa?’ Ti”.