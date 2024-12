Ilgiorno.it - “Ti senti bene?” chiede la dottoressa al barista che le porta il pranzo. E gli salva la vita da un infarto in corso

Merate (Lecco) – Le sembrava pallido, ma di un pallido strano. “Ti?”, ha chiesto ladi turno al Pronto socalche le consegnava il. “Non molto, sono un po’ affaticato, ma nulla di preoccupante”, ha risposto lui. “Secondo me è meglio se ti facciamo gli esami del sangue e un elettrocardiogramma”, ha replicato la. Ilnon voleva, ma lei ha insistito e alla fine lui ha ceduto. Per fortuna, perché aveva unin. Se lanon avesse ascoltato il proprio istinto, non gli avesse posto quella semplice domanda e non avesse insistito per visitarlo, probabilmente sarebbe morto nel giro di qualche ora. Ad avere l’occhio clinico è Carmentore, 58 anni, 30 da medico, uno dei tanti vituperati gettonisti che prestano servizio al Pronto socdell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, per coprire i turni che i pochi colleghi strutturati altrimenti da soli non riuscirebbero a garantire, con il risultato che il reparto magari chiuderebbe o resterebbe aperto solo di giorno.