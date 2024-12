Sport.quotidiano.net - Ternana Calcio: discussione sul ricorso e tensioni sul progetto stadio-clinica

Fere in vetta e oggi alla Corte Federale d’Appello viene discusso ilpresentato contro la penalizzazione di due punti. Ma non c’è pace per lo. Non solo per ildel nuovo impianto con annessaprivata, ma anche per l’attuale “Liberati“. Continua lo scambio di vedute a distanza tra il sindaco Stefano Bandecchi (patron dellaWomen) e Stefano D’Alessandro, presidente della. Quest’ultimo spiega: "Mio malgrado mi trovo costretto a tornare sull’argomento. Venerdì 6 dicembre ho proposto al sindaco, attraverso posta certificata, due date utili per incontrarci: martedì 10 dicembre o martedì 17 ma ad oggi non ho ricevuto risposta". D’Alessandro, inoltre, fa sapere che laha ricevuto una pec dal Comune su interventi di carattere ordinario e straordinario da effettuare allo, "nonostante il 4 dicembre, nel cordiale incontro tenutosi in Prefettura, avevo personalmente fornito ampie rassicurazioni al riguardo", "garantendo che i lavori in capo allasarebbero stati espletati a regola d’arte e nelle tempistiche stabilite, nel rispetto della Convenzione in essere che prevede, per qualunque intervento, un’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario".