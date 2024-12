Cultweb.it - Teo Mammuccari a Belve, cos’è successo con Francesca Fagnani?

Leggi su Cultweb.it

Il salotto di, diretto da, si è dimostrato un posto scomodo per molti ospiti. In pochi, però, hanno reagito in modo così eccessivo come Teo. L’atmosfera, infatti, ha iniziato a farsi tesa fin dalle prime battute della registrazione. A rendere tutto più difficile è stato proprio l’ospite che ha lamentato da parte dellaun comportamento troppo formale quando in camerino si davano più amichevolmente del tu. In realtà la giornalista si rivolge nello stesso modo a tutti i suoi ospiti, utilizzando il “lei” come una forma stilistica ben precisa del suo programma.Teoabbandona infastidito lo studio di– Fonte: FanpageLa situazione, però, è precipitata dopo solo dieci minuti di registrazione., infatti, infastidito dalle domande dellae dallo stile pressante del format, ha deciso di alzarsi e abbandonare lo studio all’improvviso.