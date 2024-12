Siria truppe Israele avanzano nel Golan Netanyahu | Alture nostre per l’eternità

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Leisraeliane, dopo il rovesciamento di Bashar al-Assad da parte dei ribelli,innella zona cuscinetto ai margini con la parte delledioccupata e annessa da. Un’avanzata che costituisce “una violazione” dell’accordo di disimpegno del 1974 tra, ha detto il portavoce dell’Onu, Stephane Dujarric. Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ha assicurato che l’avanzata delleisraeliane nella zona cuscinetto dellediè “una misura limitata e temporanea”. “Lo sottolineo: si tratta di una misura limitata e temporanea che abbiamo adottato per ragioni di sicurezza”, ha affermato Saar in una conferenza stampa a Gerusalemme. Anche l’ambasciatore israeliano all’Onu Danny Danon, in una lettera inviata al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha assicurato che le azioni insono “misure limitate e temporanee”.