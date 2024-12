Ilfattoquotidiano.it - Siria, il responsabile di Terre des Hommes: “Israele avanza, siamo molto preoccupati. C’è chi vuole fuggire perché teme l’invasione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ci preoccupa tanto, non ci fa dormire la notte, aumenta l’attacco ogni volta. Non ci sono soldati, le caserme militari sono vuote, quindi attacca magazzini, carri armati e attacca aree di certe sensibilità”. Lo racconta Mohammad Aziz Ali,no che vive a Damasco ed è ildides, la ong che in tutto il mondo si occupa di aiutare donne e bambini. “Noi non abbiamo solo paura,terrorizzati. Attaccano di notte. Stannondo sulno e ne conquistano altri. Non, madi più. La gente è agitata a Damasco, persone mi chiamavano per avere la macchina per scapparevogliono portare via la famiglia. La gente comincia a muoversi verso il nord.non ha limiti. Searriva fino a qui”.L'articolo, ildides: “