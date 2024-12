Ilgiorno.it - Silvia Polleri: da Nonna Galeotta al successo del ristorante InGalera a Milano

Genovese all’anagrafe, milanese d’adozione,, 74 anni, alias, ha fondato nel 2004 la cooperativa sociale di catering "Abc - La sapienza in tavola" per dare lavoro ai detenuti della casa di reclusione di Bollate. Nel 2015 ha aperto il", il primo al mondo all’interno di un carcere.confessa: "Quando torno a Genova mi emoziono ancora, ma è una città diffidente, non potrei mai vivere lì. Ainvece ho conosciuto e vissuto il senso dell’accoglienza". Per il suo impegno sociale, nel 2015, è stata insignita dell’Ambrogino d’Oro. Il rapporto con"Ho un rapporto molto stretto con, è una città che conosco molto bene, ho fatto tante cose, conosciuto tante persone. Io sono arrivata anel 1956, avevo solo sei anni, mio papà aveva cambiato lavoro e ci siamo trasferiti qui.